Лукашенко має намір пред'явити претензії Німеччині

Олександр Лукашенко заявив про завершення в Білорусі якоїсь масштабної антитерористичної операції, але подробиць поки не привів, повідомляє DW.

Одночасно він пообіцяв, що за підсумками операції "пред'явить претензії" керівництву Німеччини.

"Після сьогоднішнього закінчення заходів по лінії контррозвідки ми вже не якомусь Хайко Масу , міністру закордонних справ Німеччини, висунемо претензії, але до самого канцлера і декого з керівництва Німеччини", - цитує його видання.

"Про це пізніше", - додав Лукашенко.

Суть операції він поки не розкрив.

"Нам здавалося, що вони (Захід) економічно будуть нас душити", - зазначив він.