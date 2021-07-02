Оприлюднено перелік фінустанов, які не розкрили власників

Нацбанк опублікував перелік компаній, які не подали документи про структуру власності в установлений строк - 17 червня 2021 року був останній день для подання документів, повідомляє Економічна правда.

"Документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572" , - заявили в НБУ.

При цьому, лише 116 компаній із цих 281 (або 41% учасників ринку, які порушили вимоги положення) мають чинні ліцензії на надання фінансових послуг та не перебувають на тимчасово окупованій території України.

Зазначається, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Національним банком заходів впливу.

Перелік компаній, які не подати документи, а також інформація щодо їх місцезнаходження та кількості ліцензій - за посиланням.