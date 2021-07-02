"Мы демократическое государство" – Тищенко о концертах российских исполнителей в Украине
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал массовые визиты российских артистов в Украину, начавшихся этим летом.
Об этом он сказал каналу Андрея Павловского.
После рэпера Басты планируются выступления таких известных личностей, как Face, Мумий Тролль, Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит.
Тищенко заявил, что в большинстве случаев эти артисты имеют украинские корни:
"У Басты бабушка украинка. Что не так? Поклонники хотят, а мы демократическое государство".
Историю с угрозой нацбезопасности от Киркорова Тищенко называет фейковой и допускает, что артист сам её придумал для поднятия интереса к себе в Украине.