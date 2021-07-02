Сміливо! Ольга Фреймут приголомшила постільним фото в мереживному боді

Ольгу Фреймут шанувальники звикли бачити завжди стриманою і підкреслено елегантною, а її світські манери – приклад для наслідування. І ось чого не очікували побачити підписники Ольги на її сторінці, так це сміливих фото. І ведуча їх приємно здивував, повідомляє РБК-Украина.

Вона опублікувала в Instagram постільне фото з готелю. Ольга постала в незвичному для себе образі - вона позує в чорному боді з білосніжним мереживом на ліжку. Відвертий елемент гардеробу зі значним декольте ідеально сів по фігурі ведучої. Вона доповнила лук багатошаровими перловим намистом, трендовим масивним ланцюжком і прикрасою з невеликим кулоном. Ольга зібрала волосся ззаду і вирішила обмежитися ніжним макіяжем.