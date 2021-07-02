Українець вкрав у Microsoft понад $10 млн за допомогою подарункових карт Xbox

Українця Володимира Кващука в листопаді 2020 року засудили до 9 років ув'язнення за крадіжку понад $10 млн у компанії Microsoft. Інженер-програміст, тестуючи функції Microsoft, знайшов помилку в системі і заробив на ній, повідомляє Обозреватель.

Кващук зауважив, що коли він перевіряв покупку подарункових карт, Microsoft Store видавав справжні коди. Провівши несправжню транзакцію, він отримав код, який можна було погасити в магазині.

Подарункова карта Xbox – ключ із 25 букв і цифр, який при активації в цифрових магазинах поповнює гаманець користувача. Про помилку українець не повідомив керівництву, а став генерувати коди для себе.

Фахівці відстежили обліковий запис, з якого генерувалися коди. Microsoft швидко знайшла головного підозрюваного, а сам Кващук зізнався в злочині. У суді його визнали винним за всіма пунктами звинувачення. Ймовірно, він буде депортований в Україну після відбуття терміну. Також він повинен виплатити штраф – $8,3 млн.