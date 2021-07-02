"Слуги" не підтримали виселення Зеленського з держдачі і розсекречення відвідувачів ОП

Позафракційний народний депутат Гео Лерос подав до Верховної Ради кілька запитів щодо президента Володира Зеленського та його Офісу, які були проігноровані, або ж відхилені більшістю "слуг народу", повідомляє Депо.

Так, наприкінці пленарного засідання 2 липня заступниця голови парламенту Олена Кондратюк взялася зачитувати депутатські запити до президента України та низки органів державної влади.

Кілька з них були авторства Лероса.

Перший його запит, поставлений на відкрите поіменне голосування, стосувався виконання передвиборчої обіцянки Зеленського щодо розсекречення списків відвідувачів Офісу президента, закритість яких "дає змогу президенту Зеленському проводити зустрічі з олігархами, особами із сумнівною репутацією, непомітної для громадськості".

Підтримали такий запит лише 98 народних обранців, тоді як "проти" проголосували 60.

116 нардепів – утрималися і 70 не голосували зовсім.

Другий депутатський запит Лероса до глави держави пропонував:

негайне виселення президента України Володимира Зеленського з державної дачі у Конча-Заспі (оскільки до обрання у владу він засуджував політику державних діячів, які користуються привілеями за рахунок бюджету);

створення базі цієї держдачі дитячого будинку.

"За" нього проголосували лише 57 народних обранців, "проти" – 76. Водночас утрималися – 128, і не голосували зовсім – 74.