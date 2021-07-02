В Україні фермери змушені знищувати врожай черешні

Українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварськи методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод у Facebook.

За його словами, черешню не купують навіть на переробку.

"Корисна ягода черешня нікому не потрібна. Ніхто навіть не торгується. Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька, переробка працює на концентратах" , - йдеться в повідомленні.

При цьому Тиховод вказав, що фермерам доводиться позбавляти від непотрібного врожаю.