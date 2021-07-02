Кросовер Nissan Leaf здався на перших зображеннях
Представлені перші рендери електричного кросовера Nissan. Швидше за все, нова модель прийде на зміну популярному хетчбеку Leaf, повідомляє АвтоПортал.
Інформації про електромобіль Nissan не дуже багато. За однією версією, це і є пряма заміна Leaf (можливо, авто навіть збереже назву), за іншою - кросовер стане внедорожноим побратимом хетчбека третього покоління і випускати дві моделі будуть паралельно.
Відомо, що електрокар Ніссан створюється на платформі CMF-EV - її також використовують кросовер Nissan Ariya і новий Renault Megane. Його виробництво налагодять на підприємстві в британському Сандерленді і щорічно планують збирати приблизно по 100 тис. авто.
Судячи із зображень, електричний кросовер Nissan Leaf відрізняється обтічним дизайном в стилі Ariya - з похилим дахом і високою віконної лінією. Також звертають на себе увагу величезні колісні диски автомобіля.