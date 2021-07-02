Збитки підприємств Мінфіну за рік перевищили 7 млрд

За 2020 рік підприємства, підпорядковані Міністерству фінансів, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 7,1 млрд гривень, повідомляє Марлiн.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року.

Зокрема загальна сума доходів сягнула позначки у 21,4 млрд грн, у той час як загальна сума збитків – 28,5 млрд грн.

Усього до сфери управління відповідного міністерства належать 15 держпідприємств. .

Найбільшу суму збитків – 27,5 млрд грн отримало ПрАТ “НЕК “Укренерго”, що складає 96,2 % від загального розміру збитків усіх державних підприємств.

Окрім “Укренерго” в Мінфіні надали інформацію про деякі інші збиткові підприємства у власному підпорядкуванні:

Київська офсетна фабрика -7,8 млн грн збитків за 2020 рік. Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій – 783,2 тис грн збитків. Західне казенне підприємство пробірного контролю – 62,8 тис грн збитків.

У пояснювальній записці Мінфіну вказали причину збитковості Київської офсетної фабрики – значне скорочення замовлень від контрагентів на придбання поліграфічної продукції, зумовлене поширенням коронавірусу.

Також, у відповіді повідомили про розпочатий процес ліквідації Головного проектно-виробничого і сервісного центру комп’ютерних фінансових технологій.

Мінфін перерахував основні причини збитковості ПрАТ “НЕК “Укренерго”:

дефіцит складової витрат на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів в тарифі на послуги з передачі електричної енергії.

різниця у вартості послуг з балансування та вартості небалансів, які ПрАТ “НЕК “Укренерго” закуповує/продає на балансуючому ринку.

несплата компаніями групи ДТЕК за послуги з передачі електричної енергії в частині експортованої енергії.

Близько 87% збитків компанії “Укренерго”, на суму 24 млрд грн, становить компенсація витрат на виконання покладення спеціальних обов‘язків, зокрема, для населення та на покриття “зеленого” тарифу ДП “Гарантований покупець”.

На запити Марлін в Міністерстві фінансів додали, що “Укренерго” було надано державні гарантії за кредитами, що залучаються у банках державного сектору, на загальну суму 10,25 млрд гривень метою погашення заборгованості перед державним підприємством “Гарантований покупець”

Загальна кредиторська заборгованість державних підприємств, якими управляє Мінфін становить 77,5 млрд грн, а дебіторська – 12,1 млрд грн.