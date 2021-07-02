Названі бестселери українського ринку б/у автомобілів

Оприлюднена статистика продажів на вторинному ринку України. Загалом у червні 2021 року на вторинному ринку українці купили 103421 легковий автомобіль. З них 37050 машин (36%) вперше отримали українську реєстрацію, а 66371 (64%) складали перепродажі всередині країни, повідомляє Обозреватель.

Черговий щомісячний звіт підготували спеціалісти Інституту досліджень авторинку﻿. У порівнянні із травнем, у червні 8 з 10 найпопулярніших вживаних авто на вторинному автомобільному ринку України залишились незмінними. Зі списку вибули "дев'ятка" (ВАЗ 2109/21099) та Renault Scenic. Натомість у рейтингу з'явилися Nissan Rogue (X-Trail у Європі) та Hyundai Sonata, які завезли зі США та Південної Кореї.

Найпопулярніші моделі на вторинному ринку, червень 2021. Джерело: eauto.org.ua

У внутрішніх перепродажах вживаних авто в Україні у червні змін майже не відбулося. Рейтинг вкотре очолює Daewoo Lanos/Sens. На другій сходинці – VW Passat. А третім йде Skoda Octavia.

Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі, червень 2021. Джерело: eauto.org.ua

Смаки покупців імпортованих легкових авто з пробігом майже незмінні. Перши три місця рейтингу червня займає продукція концерну VAG: лідером в черговий раз став Volkswagen Passat, другу сходинку займає VW Golf, а на третьому місці ще один улюбленець українських автолюбителів – чеська Skoda Octavia. А от Skoda Fabia вибула з рейтингу найпопулярніших вживаних авто з-за кордону. Натомість одразу на 8 місці з'явилася Hyundai Sonata. Замикає рейтинг дві моделі Opel – Astra та Zafira.