Ринок землі: за перший день зареєстрували три угоди з продажу

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що в перший день скасування земельного мораторію зареєстрували три угоди продажу ділянок сільськогосподарського призначення, які раніше під нього підпадали. Відповідні дані зафіксовані у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"З 1 липня в Україні скасований мораторій на купівлю та продаж сільськогосподарських земель. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за 1 липня зареєстровані 3 угоди на право власності ділянок, які підпадали під мораторій" , - сказав міністр.

Глава Мінагрополітики зазначив, що землю продали дорожче за нормативну грошову оцінку, яка визначає мінімальну суму, нижче якої ділянку не можна придбати.

"Середня нормативна грошова оцінка землі становить близько 28 тис. грн. Наші аналітичні дані підтверджують, що вартість проданих ділянок близько 50 тис. грн за гектар" , - зазначив урядовець.

Автор: Юлія Струк