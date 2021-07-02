В Іраку через високу температуру масово зникла електрика

У п'ятницю в Іраку сталося масове відключення електроенергії, оскільки температура досягла дуже високого рівня, від чого постраждали мільйони іракців, в тому числі в багатьох районах столиці – це викликало побоювання з приводу повсюдних заворушень, пишуть іноземні ЗМІ.

Міністерство енергетики Іраку заявило, що в останні тижні на півночі Іраку невідомі угруповання регулярно саботують лінії електропередач. Зокрема, в четвер був проведений обстріл по лінії на 400 кіловольт від Кіркука до Каяри.

Місцеві ЗМІ спочатку повідомили, що відключення електроенергії в п'ятницю сталося через перерізання основної лінії на 400 кіловольт між Багдадом і південною провінцією Вавилон. У відомстві не підтвердили цих данних.

Варто зазначити, що відключення електроенергії може також статися, коли електрична мережа Іраку працює на максимальній потужності або коли є дефекти в мережі передачі і розподільної потужності. Крім того, високі температури також можуть вплинути на розподільні лінії. До слова, в останні дні температура в Багдаді та інших містах Іраку піднялася вище 48 градусів.

Відзначимо, що відключення сталося в багатших кварталах Багдада, де деякі жителі зазвичай користуються електрикою цілодобово. Водяні насоси, що працюють на електриці, в багатьох районах перестали працювати, що ускладнило доступ до води.

Фатіх Бірол, виконавчий директор знаходиться в Парижі Міжнародного енергетичного агентства, сказав, що через поломки в електромережі Іраку мільйони людей втратили електроенергії, необхідної їм для роботи в умовах екстремальних температур.

Нагадаємо, що перебої в подачі електроенергії регулярно викликають протести в Іраку. Погане надання державних послуг і нестримна корупція стали причиною масових антиурядових демонстрацій по всьому Іраку в 2019 році.