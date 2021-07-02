Укрпошта тимчасово припинила доставку бджіл

"Укрпошта" з 1 липня тимчасово припиняє доставку бджіл, за винятком бджолиних маток. Перевезення бджолиних маток на період сезону (травень-жовтень) збережені на численні прохання бджолярів і профільних спілок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У компанії відзначили, що тривалий час "Укрпошта" була єдиним поштовим оператором, який забезпечував пересилання бджолопакетів, при цьому не будучи організацією, яка профільно займається перевезенням бджіл і може виділити для цього окремий транспорт з належними умовами.

"Крім того, є аспекти, такі як погодні умови і щільність бджіл в бджолопакетів, на які "Укрпошта" не може впливати, але які суттєво впливають на перевезення комах. Саме тому "Укрпошта" тимчасово припиняє доставку бджіл, і інформує про це заздалегідь, щоб бджолярі змогли знайти альтернативу сезону 2022 року ", - підкреслюється в повідомленні.

Для пересилання бджолиної матки буде використовуватися спеціальна упаковка, яка має розміри 70х35х20 мм і повинна бути додатково вкладена в картонну тару відповідних розмірів, у залежності від кількості упаковок з бджолиними матками з отворами для вентиляції. Максимальний розмір додаткової упаковки становить 340х240х100 мм.

"Ми розуміємо застереження, пов'язані з підвищенням температури повітря, але при цьому ризики можливі тільки при пересиланні листами. Пересилання бджоломаток у паперовій посилці зводить ризики до мінімуму, оскільки бджоломатки пересилаються в спеціальній клітці з кормом і супроводом (кілька бджіл, які самостійно регулюють температурний режим бджолиної матки). Все це вкладається в папір і паперову коробку. При пересиланні бджоломаток таким чином за багато років нашої спільної співпраці не було жодного випадку їх загибелі ", - цитується в повідомленні текст звернення Спілки пасічників України "Бакфаст".

Доставка бджіл припиняється до забезпечення умов перевезення бджіл, які сприяють їх безпечній доставці і створенню умов для збереження здоров'я працівників.