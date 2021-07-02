СБУ викрила військовослужбовця на продажі наркотиків
Військова контррозвідка СБУ заблокувала діяльність організованої групи, яка займалась збутом оптових партій наркотиків. Реалізовував заборонені речовини контрактник військової частини Харківського гарнізону.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Для пошуку своїх клієнтів він використовував один із спеціалізованих телеграм-каналів.
За попередніми даними слідства, контрактник налагодив збут наркотиків у різних районах Харкова. "Товар" для продажу він отримував поштовими відправленнями від свого спільника і в орендованій квартирі розфасовував його.
Під час слідчих дій за місцем проживання контрактника та в приміщенні поштового відділення правоохоронці вилучили:
- оптові партії мефедрону, PVP і канабісу;
- електронні ваги та упаковку для "продукції".
Також виявлено підготовлені "закладки". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.