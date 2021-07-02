Футболісти збірної України заговорили українською (фото)

Чимало гравців Збірної України напередодні матчу з Англією перейшли на українську в соцмережах та під час публічних виступів, повідомляє УНИАН.

Футболісти Руслан Малиновський та Роман Яремчук, відповідаючи на запитання журналістів про підготовку до гри, пояснювали деталі українською﻿, вільно переходячи й на англійську.

Дописи українською також з’явилися в Instagram українських футбольних зірок Георгія Бущана, воротаря донецького «Шахтаря» Андрія Пятова, Андрія Ярмоленка, який постом підтримав травмованого на полі колегу Артема Бєсєдіна, Сергія Сидорчука, Андрія Трубіна й Артема Довбика.

© Instagram-сторінки футболістів

© Instagram-сторінки футболістів

© Instagram-сторінки футболістів

© Instagram-сторінки футболістів

© Instagram-сторінки футболістів

© Instagram-сторінки футболістів

© Instagram-сторінки футболістів

Після матчу української збірної зі Швецією українська письменниця Лариса Ніцой назвала «московитом» і «марсіанином» гравця Артема Довбика, який на прес-конференції відповідав на запитання російською мовою. Письменниця звернула увагу, що Довбик – з Черкащини, де тамтешні мешканці переважно україномовні.

Пізніше мовний омбудсмен﻿ Тарас Кремінь підтвердив, що українські спортсмени й тренери під час публічних виступів, коментарів або прес-конференцій повинні говорити державною мовою.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи й вперше вийшла в 1/4 фіналу. Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.