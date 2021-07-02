Експеримент МОЗ: у вакцинованому Моршині немає жодного хворого на COVID-19

У Моршині Львівської області, де проводили масове вакцинування дорослих мешканців проти коронавірусу за експериментальним проєктом МОЗ, за два місяці не виявили жодного хворого на COVID-19, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив міський голова Моршина Руслан Ільницький.

"У нас у Моршині зовсім немає хворих на коронавірус. 20 червня був зафіксований лише один випадок, якийсь дуже дивний, бо, по-перше, ця людина не проживає в Моршині, а лише прописана, а по-друге, хоч ПЛР-тест підтвердив (інфікування - ред.), вона шість днів пробула в лікарні, і її виписали. В травні в нас теж був один випадок, а станом на сьогодні – нуль. Я вважаю, що наш експеримент з масового вакцинування вдався" , - зазначив Ільницький.

За його словами, у місті за кілька днів чекають на вакцину Pfizer, а після імунізації у місті буде 70% вакцинованих (наразі їх 65%).

Міський голова зазначив, що після масової вакцинації у Моршині повернулися до звичайного життя: провели святкування Дня міста, організовуються концерти, фан-зони для футбольних вболівальників, повернулися туристи та відвідувачі санаторно-лікувальних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, у курортному Моршині Львівської області 16 квітня запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я з масового вакцинування містян проти коронавірусу, що передбачає щеплення 70% дорослого населення.