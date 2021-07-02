У Румунії стався вибух на найбільшому НПЗ: є постраждалі

У Румунії вибухнув найбільший нафтопереробний завод Petromidia в Неводарі, повідомляє Вести.

Вибух на нафтопереробному заводі, що супроводжується великою пожежею, стався близько полудня в 25 км. на північ від Констанци.

Високий стовп диму видно з пляжів Мамая та інших прилеглих міст, включаючи Констанцу, де жителі також повідомили, що почули гучний вибух, перш ніж побачили дим.

Загоряння гасять вісім спецавтомобілів. На місці інциденту також працюють медики "швидкої допомоги", які розгорнули мобільний відділення реанімації.

За словами міністра навколишнього середовища Танцоша Барна, вплив на навколишнє середовище може бути дуже серйозним. На ділянці позначений периметр безпеки, так як небезпека вибуху і пожежі висока.