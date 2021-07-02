Закон про "податок на Google" набув чинності

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" від 03.06.2021 № 1525-IX набув чинності сьогодні, 2 липня, повідомляє ЛігаБізнес.

Законом передбачено наступне:

виключено норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат власним коштом;

включено нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками ПДВ (за спрощеною процедурою);

запроваджується оподаткування ПДВ (20%) електронних послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам (крім ФОП-неплатників ПДВ), місце постачання яких розташоване на митній території України;