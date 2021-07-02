На дефіцит вітаміну B12 вкаже незвичайний стан мови

Кобаламін, також відомий як вітамін B12, є важливим живильною речовиною, що містяться в багатьох продуктах тваринного походження. Він допомагає організму створювати ДНК, формувати еритроцити й виробляти енергію всередині клітин, повідомляє Профиль.

Більшості людей потрібно всього кілька мікрограмів B12 в день, але це крихітна кількість має вирішальне значення для здоров'я. Недолік речовини може викликати різні проблеми, в тому числі з порожниною рота.

Як пояснили фахівці з Національного інституту охорони здоров'я (NIH), стан часто призводить до "атрофическому глоситом", коли крихітні горбки на мові (сосочки) починають зникати. В результаті мова стає гладким з глянсовою текстурою.

Крім того, мова може опухнути і почервоніти. У цьому випадку з'являється відчуття печіння, біль і виразки в роті. У деяких людей, наприклад, з аутоімунним захворюванням, також розвивається кандидоз порожнини рота. Симптоми можуть бути вкрай неприємними і болючими.

До інших ознак нестачі вітаміну відносять:

втома;

пришвидшене серцебиття;

бліду шкіру;

втрату ваги;

поколювання в руках і ногах.

Лікування

Найчастіше з цим станом стикаються вегетаріанці, оскільки вони не вживають продукти тваринного походження, люди з проблемами шлунково-кишкового тракту, злоякісною анемією, а також літні пацієнти.

Позбутися від дефіциту B12 можна за допомогою добавок. Дослідження, показали, що прийом добавок вітаміну в кількості від 1000 до 2000 мкг є безпечним і ефективним способом лікування цієї проблеми. Якщо рівень речовини в крові критично низький, лікарі застосовують ін'єкції вітаміну.