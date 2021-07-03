В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які

В Україні дозволили змішувати вакцини від коронавірусу. Зокрема, МОЗ дозволив змішувати COVID-препарати компаній Pfizer і Moderna, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів член оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з питань вакцинації Федір Лапій

За його словами, сьогодні в штабі МОЗ затвердили рішення, що якщо людина була вакцинована першою дозою мРНК, а це вакцина Pfizer, то друге щеплення йому зроблять препаратом від Pfizer.

При цьому якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то друга доза вводиться препаратом від Pfizer.

Крім того, якщо людину вакцинували першою дозою від AstraZeneca, то оптимально, щоб і друга доза була тією ж вакциною.

Лапій підкреслив, що якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж в країні буде дефіцит вакцини, від тоді людина отримає другу дозу препарату на платформі мРНК, тобто Pfizer.

При цьому він додав, що вакцину CoronaVac не змішуватимуть, оскільки поки немає даних про дослідження для комбінації китайського препарату та інших вакцин.

Автор: Дмитро Левицький