ДБР повідомило про підозру посадовим особам "Кузні на Рибальському" і Міноборони

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозри посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через постачання в Збройні сили України військової техніки низької якості, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Голова правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" підбив заступника міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством. Чиновник міністерства дав вказівку підпорядкованим йому керівникам одного з департаментів Міноборони на безперешкодне укладення державного контракту з будівництва катерів саме із зазначеним ПрАТ" , - повідомив на брифінгу начальник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк у Києві в п'ятницю.

У ДБР розповіли, що під час слідства встановлено й інший факт перевищення службових повноважень заступником глави Міноборони України й одним із директорів департаменту.

"Вони допустили закупівлю для потреб ЗСУ санітарних автомобілів виробництва "Богдан Моторс", які не відповідають встановленим вимогам і не можуть використовуватися в Збройних силах. За цими двома фактами злочинних дій посадових осіб Міноборони державі завдано збитків на суму понад 475 млн грн" , - додав Гриняк.

Сьогодні слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику глави Міноборони України у 2015-2019 рр.; директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у 2015-2017 рр.; директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2018-2019 рр. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 426-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 КК України. Також повідомляється про підозру голові правління "Кузні на Рибальському", дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 КК України. Досудове розслідування триває.

Встановлюють й інші обставини вчинення злочину, а також осіб, причетних до їх вчинення. За даними джерел у правоохоронних органах, йдеться про колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

За словами Гриняка, підозрюваним вручені клопотання про тримання під вартою з альтернативою застави в сумі, рівнозначній сумі завданих збитків.

Співвласник страхової групи "ТАС" бізнесмен Сергій Тігіпко восени 2018 року придбав у п'ятого президента України Петра Порошенка АТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - ПАТ "Ленінська кузня") - одне з відомих на ринку підприємств судпрому України.

Автомобільна компанія "Богдан Моторс" об'єднує виробничі активи корпорації "Богдан" (автобусно-тролейбусний завод у Луцьку виробничою потужністю 6 тис. од. техніки на рік і завод легкових авто в Черкасах). Президентом корпорації є екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.