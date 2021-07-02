РФ вивела в Чорне море весь склад свого флоту

Росія для спостереження за міжнародними навчаннями "Sea Breeze - 2 021" вивела в Чорне море весь корабельний склад свого Чорноморського флоту, повідомляє Дзеркало тижня.

Таким чином, РФ намагається продемонструвати готовність застосувати силу в разі потреби.

За словами представника ГУР МО Вадима Скібіцька, ці дії викликані страхом країни-агресора втратити свою домінуючу роль на півночі Чорного моря.

Сьогодні колективну безпеку в Чорноморському регіоні готові забезпечувати і країни - члени НАТО, яких не було за часів Радянського Союзу, заявив представник Міноборони.

"Військова розвідка України відзначає, що з 2015 року Росія почала стрімко нарощувати в окупованому Криму свою військову складову. І коли проходять міжнародні військові морські навчання Росія відпрацьовує різні способи і методи поразки тих угруповань, які створюються в Чорному морі.

Однак міжнародне співтовариство демонструє свою солідарність з Україною і докладає спільних зусиль щодо забезпечення безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться", - сказав Скібіцький.

Спроби Росії продемонструвати свою готовність застосувати силу не співмірні з потенціалом тих країн, які беруть участь в міжнародних навчаннях.