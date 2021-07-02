Число активних Ethereum-адрес перевищило показник екосистеми біткоїна
Тижнева змінна середня активних адрес у мережі першої криптовалюти за останні півтора місяця скоротилася на 60% - з ~ 1,3 млн до ~ 500 000, мінімуму з квітня 2020 року. Значення виявилося нижче відповідного показника в блокчейні Ethereum, повідомляє ForkLog.
Дані Glassnode показують, що це третій випадок у червні, коли за подібної метрики Ethereum перевершив біткоїн. Раніше аналогічна ситуація спостерігалася на початку 2018 року.
Число активних адрес у мережі другої за капіталізацією криптовалюти за останній тиждень зросла більш ніж на 9% - до ~ 700 000. Показник на 22% нижче квітневого максимуму в ~ 900 000.
Інші компоненти Flippening Index, що порівнює метрики біткоїна і Ethereum, надходження від транзакційних комісій і загальне число укладених транзакцій, демонструють перевагу останнього на 300% + і ~ 500% відповідно.
У біткоїна залишається перевага за такими показниками, як число нод, обсяг переданої ончейн-вартості, обсяг торгів і кількість пошукових запитів у Google.