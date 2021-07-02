Число активних Ethereum-адрес перевищило показник екосистеми біткоїна

Тижнева змінна середня активних адрес у мережі першої криптовалюти за останні півтора місяця скоротилася на 60% - з ~ 1,3 млн до ~ 500 000, мінімуму з квітня 2020 року. Значення виявилося нижче відповідного показника в блокчейні Ethereum, повідомляє ForkLog.

Дані Glassnode показують, що це третій випадок у червні, коли за подібної метрики Ethereum перевершив біткоїн. Раніше аналогічна ситуація спостерігалася на початку 2018 року.

Bitcoin's active addresses on the blockchain network just plunged to its lowest level since April 2020.



This data is bearish. It shows demand for Bitcoin is drying up very quickly. pic.twitter.com/vdmwagbvtm - Mr. Whale (@CryptoWhale) July 1, 2021

Число активних адрес у мережі другої за капіталізацією криптовалюти за останній тиждень зросла більш ніж на 9% - до ~ 700 000. Показник на 22% нижче квітневого максимуму в ~ 900 000.

Інші компоненти Flippening Index, що порівнює метрики біткоїна і Ethereum, надходження від транзакційних комісій і загальне число укладених транзакцій, демонструють перевагу останнього на 300% + і ~ 500% відповідно.

У біткоїна залишається перевага за такими показниками, як число нод, обсяг переданої ончейн-вартості, обсяг торгів і кількість пошукових запитів у Google.