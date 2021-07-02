Фаворит Укравтодору отримає мільярди на будівництво прикордонного мосту

Переможцем тендеру на будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць (з розробкою проектної документації) визнано ТОВ "СУНП" Автострада", свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, повідомляє БiзнесЦензор.

Компанія перемогла в тендері, запропонувавши виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн, або на 2% менше очікуваної вартості (3,46 млрд грн). Зараз очікується підписання договору з нею.

Єдиним конкурентом переможця на тендері був ще один фаворит "Укравтодору" - ТОВ "Ростдорстрой" з пропозицією в 3,4 млрд грн.

Обидві компанії входять до складу Національної асоціації дорожників України, яка об'єднує найбільших одержувачів підрядів "Укравтодору".

Згідно з підрахунками видання Наші гроші, "Автострада" з початку року отримала замовлень на 11,42 млрд грн, що становить 14% всіх підрядів за цей період. "Ростдорстрой" з початку року отримав 6,78 млрд грн або 8,3%.

Власником вінницького "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" є Максим Шкіль - екс-помічник нардепа "Партії регіонів" Миколи Дем'янка.