Юлія Саніна приголомшила яскравим образом

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна вкотре приголомшила яскравим концертним образом. Вона позувала на камеру в костюмі малинового кольору, а також здивувала новою зачіскою та насиченим макіяжем, повідомляє 24 Канал.

Виконавиця оприлюднила ефектні фото нового аутфіту. Вона позувала на камеру в малиновому костюмі, що складався з топу, високих трусиків, схожих на бікіні. Поверх знаменитість одягнула сітчастий комбінезон в тон, що застібався на чорні ґудзики.

Зірка вкотре експериментувала з зачіскою. Цього разу вона вийшла на сцену в чорній перуці з рівним чубчиком. На обличчі зробила насичений макіяж з малиновими тінями на повіках і вишневою матовою помадою на губах.

Особливу увагу Юлія приділила аксесуарам. Такий концертний look довершили численні прикраси: сережки, ланцюжок, браслети та каблучки.

Фото з інстаграму Юлії Саніної