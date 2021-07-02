Міжбанк: досягнуто рівновагу

У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку піднялися вище рівня 27,40 гривень, після чого зростання, що спостерігалося останні два дні, припинилося.

Схоже, був досягнутий рівень, що цілком влаштував як продавців, так і покупців. Тому практично весь день угоди проходили в діапазоні від 27,39 до 27,425 гривень. Національний банк третій день не з'являється на ринку, резонно вважаючи, що ринок непогано справляється і без його втручання. Загальна активність учасників торгів сьогодні набагато нижче, ніж вчора.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва спочатку піднявся з ранкових 27,28-27,29 гривень до 27,32 гривень, а потім почав плавно опускатися, тому що бажаючих купити валюту небагато. В цілому, курс долара в Україні сьогодні можна назвати стабільним в порівнянні з попередніми днями.

Євро на FOREX падає п'ятий день поспіль. Сьогодні він опустився до позначки 1,1818 долара. Американський долар зміцнюється напередодні публікації важливих статистичних даних про рівень зайнятості в несільськогосподарському секторі США, яка очікується в 15:30 за Києвом. Готівковий курс євро спочатку опустився до 32,37-32,38 гривень, але потім знову повернувся до 32,40-32,42 гривням. Чим нижче курс євро в обмінниках, тим більше охочих його купити.

Польський злотий сьогодні подешевшав до 7,13-7,14 гривень.

Російський рубль в першій половині дня подешевшав з 73,30 до 73,75 рублів за долар. Ціна готівкового рубля в столиці продовжує залишатися в межах 3,70-3,75 гривні за 10 рублів, але кількість пропозицій по 3,70-3,71 гривні стає все більше. Можна стверджувати, що рубль трохи подешевшав у порівнянні з початком тижня.