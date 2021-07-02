Росія не ризикне суїцидальною війною проти НАТО - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не чекає раптового спалаху серйозного насильства в Чорному морі, попри інцидент з британським есмінцем, повідомляє Европейская правда.

"Я дійсно вірю, що Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в Чорноморському регіоні, але я не вважаю їх самовбивчими. Вони можуть вщипнути та спровокувати деінде. Але Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що у неї немає шансів на успіх" , - сказав Кулеба.

Водночас він закликав НАТО не дозволяти Росії розширювати свій вплив в Чорному морі на тлі останньої напруженості.

"У наших розмовах з НАТО ми дуже відверті в цьому питанні: якщо все піде так, як є, існує ризик того, що Росія може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив в регіоні. Що означає підвищені загрози безпеки та стабільності України і її союзників по НАТО. Турбують також спроби Москви порушити торгові шляхи і обмежити свободу судноплавства" , - зазначив міністр.

Кулеба визнав, що зараз у Росії дійсно стратегічно вигідне положення в тимчасово окупованому Криму і саме тому НАТО має посилювати позиції в регіоні.

"Тому для нас дуже важливо, щоб Чорне море не повторило долю регіону Азовського моря" , - додав він, маючи на увазі водний простір між Кримом і Росією, який все більше потрапляє під контроль Москви з моменту анексії півострова.