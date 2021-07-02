Пєсков пояснив різницю між єдиним і братнім народом

Президент РФ Володимир Путін використовує синонімічні визначення, називаючи український народ "єдиним" щодо росіян, а білоруський - "братнім", сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

Український журналіст звернув увагу Пєскова, що президент РФ Володимир Путін в ставленні українців і росіян вживає термін "один народ", а щодо білорусів і росіян - "братські народи". На питання чи є ці визначення синонімами, Пєсков відповів: "Це синоніми".

"Ми з вами один народ, але дві різні держави. Абсолютно так і є, це реальність, в якій ми існуємо. Після розпаду СРСР ми опинилися в двох різних державах. Кожна держава є суверенною, але народ все одно один" , - сказав Пєсков.

"Можна намагатися переписувати історію скільки завгодно, як це намагаються робити на Україні, але народ все одно єдиний" , - додав він.

На уточнювальне запитання, чи немає у РФ бажання розмістити російський прапор на Україні, Пєсков відповів:

"У нас немає бажання розмістити російський прапор на Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно реагувати на слова президента Зеленського (про те, що якби росіяни й українці були одні народом, над будівлею Держдуми майорів б жовто-блакитний прапор - ред.) ".

"Мені важко навіть проаналізувати, чому були сказані такі словами, може бути, вони були видерті з контексту. Я цього теж виключати не можу. Звучить дивно" , - сказав прес-секретар російського президента.

Напередодні президент України Володимир Зеленський не погодився зі своїм російським колегою і сказав, що українці та росіяни не є одним народом, хоча у них є загальна частина історії та загальні трагедії.