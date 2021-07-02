В "СН" повідомили, що на параді до Дня Незалежності взуття у жінок буде інше
Марина Бардина депутатка від "СН" в результаті розмови з Міністром оборони повідомила, що на параді до Дня Незалежності взуття у жінок буде іншим, але не уточнила яке саме.
Про це свідчить публікація депутатки у Facebook.
Так, за словами політика,
"міністр продемонстрував їй картинку передбачуваного для параду взуття".
Бардина також зазначила, що вони з міністром,
"домовились разом попрацювати над становленням рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі".
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ соціум обурився побачивши репетицію жіночого маршу до Дня Незалежності України, під час якого жінки марширували на підборах.