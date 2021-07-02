Окупанти готуються до диверсійної діяльності на Донбасі – Міноборони

Розвідка повідомляє, що на Донбасі російсько-окупаційні війська готуються до проведення диверсійно-розвідувальних заходів, повідомляє Украинская правда.

"Протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних та саперних підрозділів. Зросла кількість випадків проведення рекогносцировки (розвідка, що проводиться особисто офіцерами перед бойовими діями – ред.) місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу ЗС РФ", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Також зазначається, що від початку доби 2-го липня станом на 12 годину зафіксовано десять випадків порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Диверсійно-розвідувальна група – підрозділ спецпризначення, що використовується для розвідки і диверсій з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника.