Велика приватизація: стартував прийом заявок на покупку ОГХК

Фонд державного майна України (ФДМ) 2 липня повідомив про старт прийому заявок на участь в аукціоні по приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Торги відбудуться 31 серпня і стануть першими в рамках великої приватизації, повідомляє UBR.

Стартова ціна ОГХК становить 3,7 млрд грн. Аукціон відбудеться за класичною моделлю - підвищення ціни з кроком в 50 млн грн, за участю ліцитатора.

Потенційні інвестори можуть подавати документи до 16:00 19 серпня. Вони зобов'язані сплатити гарантійний внесок у сумі 185 млн грн і реєстраційний внесок 60 тис. грн.

За даними сайту ОГХК, підприємство займається видобутком титановмісних руд і є одним з найбільших світових виробників цієї продукції. ОГХК створено у 2014 році шляхом об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська область) і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область).

Згідно з інформацією ФДМ, за підсумками першого кварталу 2021 року компанія отримала 144 тис. грн чистого прибутку, розмір доходів - 1,1 млн грн, витрат - близько 1 млн грн. Її активи оцінили в 4 млн грн.

Станом на 1 травня 2021 року прострочена кредиторська заборгованість ОГХК становила 15 млн грн, інша кредиторська заборгованість - 133 млн грн. Борги по зарплатах і сплатах податків були відсутні.

На підприємстві працюють понад 5400 осіб.