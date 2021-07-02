Держстат опублікував дані про витрати населення за 10 років

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо сукупних витрат домогосподарств за 2010-2020 роки. За 2020 рік частка витрат українців на комуналку не змінилася, повідомляє РБК-Україна.

За даними Держстату, сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, у 2020 році склали 9523,6 гривень.

З них на продукти харчування та безалкогольні напої пішло 48,1% (у 2010 році - 51,6%).

Витрати на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у 2020 році становили 12,9%. Частка практично не змінилася в порівнянні з 2019 роком (13,0%). Мінімальною частка була у 2010 році - 7,6%, максимальною у 2017 році - 15,4%.

Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Водночас більшість (57%) опитаних українців підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, олігархів, і лише 15% підтримують обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, виступають за те, щоб вони регулювалися ринком.

Автор: Олександр Білоус