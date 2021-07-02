Суд повідомив вирок командиру "міноборони ДНР"

У Донецькій області суд визнав винним і засудив на 10 років позбавлення волі 43-річного жителя Горлівки, який був командиром в "міноборони ДНР", повідомляє Кореспондент.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року правопорушник перебував у складі НЗФ РФ на посадах" розвідника "3-й окремої мотострілкової бригади Беркут і" стрілка "1-го батальйону територіальної оборони "ДНР".

У 2020 році зловмисник зайняв пост так званого "командира" 3 відділення 1 механізованого взводу механізованої роти 1-го батальйону тероборони "міноборони ДНР" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зловмисник на "службі" спостерігав за позиціями ВСУ у Торецькому і Верхньоторецькому. Він також брав безпосередню участь в бойових діях на боці сепаратистів проти української армії.

Сепаратист був затриманий 9 травня 2021 року під час проведення контртерористичних заходів. При затриманні у нього вилучили військовий квиток НЗФ "ДНР", посвідчення учасника громадської організації "Ветерани Новоросії" та військову форму.

Чоловік визнаний винним у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та участі в терористичній організації. Найближчі 10 років він проведе за гратами.