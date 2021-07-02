Верховний Суд залишив без зміни рішення у справі Гонгадзе

Верховний Суд України залишив у силі вирок екс-начальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, 2 липня 2021 р., колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду завершила касаційний розгляд і оголосила рішення у справі О. Пукача. За результатами розгляду кримінальної справи №1-368/11 (провадження №51-6302 км 18) Верховний Суд залишив без зміни вирок Печерського районного суду Києва від 29 січня 2013 р. та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 6 січня 2016 року, а касаційні скарги - без задоволення", - повідомили у Верховному Суді.

Як повідомлялося, Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того самого року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.