В аеропорту "Шарль де Голль" відбувається страйк, низка рейсів затримуються

Один із терміналів аеропорту "Шарль де Голль" у п'ятницю виявився заблокований співробітниками, які оголосили страйк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На фотографіях із терміналу 2Е видно, як співробітники аеропорту в помаранчевих світловідбивних жилетах сидять на підлозі. Деякі учасники акції, навпаки, стоять і блокують прохід пасажирам.

За інформацією місцевих ЗМІ, через акції протесту деякі авіарейси були затримані, приблизно на годину. Поки що жодні рейси не скасовані.

На сайті аеропорту розміщено повідомлення, в якому йдеться, що в період із 1 до 5 липня "очікуються можливі затримки авіарейсів" через страйк.

Члени профспілок працівників аеропорту вимагають припинити реалізацію плану зміни трудових договорів. На їхню думку, цей план призведе до скасування низки преміальних виплат.

Ще одна серія страйків очікується у "Шарль де Голлі" наступного тижня - 9 липня.