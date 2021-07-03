FIAT показав новинки, натхненні світом яхт

FIAT показав новинки, натхненні світом яхт

Нові кросовер FIAT 500X Yachting та хетчбек FIAT 500 Yachting створені на честь престижного італійського яхт-клубу "Капрі". Новинки отримали ексклюзивний насичений синій колір, а також м'який тканинний дах у колір кузова, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Натхнення творці новинок черпали у вітрильному спорті та елегантності розкішних яхт.

Вперше для кросовера 500х буде доступна версія з зсувним тканинним дахом
Вперше для кросовера 500х буде доступна версія з зсувним тканинним дахом. Джерело: FIAT

Вперше для кросовера 500Х буде доступна версія з зсувним тканинним дахом. Першим її приміряла версія Yachting. Серед інших особливостей виконання 500Х Yachting – глибокий синій колір кузова "Blu Venezia", хромовані корпуси дзеркал та ручки дверей, ексклюзивні 18-дюймові колеса з синіми вставками, фірмова символіка та накладки на порогах.

500Х Yachting отримав глибокий синій колір кузова "Blu Venezia", хромовані корпуси дзеркал та ручки дверей, ексклюзивні 18-дюймові колеса з синіми вставками
500Х Yachting отримав глибокий синій колір кузова "Blu Venezia", хромовані корпуси дзеркал та ручки дверей, ексклюзивні 18-дюймові колеса з синіми вставками. Джерело: FIAT

Світлий салон отримав декоративні панелі "під дерево" та рясно прикрашений полірованим алюмінієм.

Світлий салон отримав декоративні панелі "під дерево" та рясно прикрашений полірованим алюмінієм
Світлий салон отримав декоративні панелі "під дерево" та рясно прикрашений полірованим алюмінієм. Джерело: FIAT

Тканинний дах зсувається за кілька секунд
Тканинний дах зсувається за кілька секунд. Джерело: FIAT

Центральні стійки та двері багажника прикрасили емблемами яхт-клубу "Капрі". Крім того, перші 500 примірників кожної моделі, які будуть продані в Італії, Франції, Німеччини, Іспанії та Швейцарії, матимуть значок з ініціалами країни і номером моделі.

Центральні стійки та двері багажника прикрасили емблемами яхт-клубу "Капрі"
Центральні стійки та двері багажника прикрасили емблемами яхт-клубу "Капрі". Джерело: FIAT

Для моделі 500 Yachting підготували власний відтінок синього – "Blu Dipinto di Blu"
Для моделі 500 Yachting підготували власний відтінок синього – "Blu Dipinto di Blu". Джерело: FIAT

Автомобіль отримав хромовані вставки у передньому та задньому бамперах, а також 16-дюймові ажурні колісні диски
Автомобіль отримав хромовані вставки у передньому та задньому бамперах, а також 16-дюймові ажурні колісні диски. Джерело: FIAT

Для моделі 500 Yachting підготували власний відтінок синього – "Blu Dipinto di Blu". Крім того, автомобіль отримав хромовані вставки у передньому та задньому бамперах, а також 16-дюймові ажурні колісні диски.

Приладову панель прикрасили декоративною панеллю з дерева, яким зазвичай оздоблюють яхти
Приладову панель прикрасили декоративною панеллю з дерева, яким зазвичай оздоблюють яхти. Джерело: FIAT

Приладову панель прикрасили декоративною панеллю з дерева, яким зазвичай оздоблюють яхти. Світла оббивка сидінь, як і у кросовера, має контрастну синю окантовку.

Світла оббивка сидінь, як і у кросовера, має контрастну синю окантовку
Світла оббивка сидінь, як і у кросовера, має контрастну синю окантовку. Джерело: FIAT

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