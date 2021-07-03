FIAT показав черговий кросовер і хетчбек

Нові кросовер FIAT 500X Yachting та хетчбек FIAT 500 Yachting створені на честь престижного італійського яхт-клубу "Капрі". Новинки отримали ексклюзивний насичений синій колір, а також м'який тканинний дах у колір кузова, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Натхнення творці новинок черпали у вітрильному спорті та елегантності розкішних яхт.

Вперше для кросовера 500х буде доступна версія з зсувним тканинним дахом. Джерело: FIAT

Вперше для кросовера 500Х буде доступна версія з зсувним тканинним дахом. Першим її приміряла версія Yachting. Серед інших особливостей виконання 500Х Yachting – глибокий синій колір кузова "Blu Venezia", хромовані корпуси дзеркал та ручки дверей, ексклюзивні 18-дюймові колеса з синіми вставками, фірмова символіка та накладки на порогах.

500Х Yachting отримав глибокий синій колір кузова "Blu Venezia", хромовані корпуси дзеркал та ручки дверей, ексклюзивні 18-дюймові колеса з синіми вставками. Джерело: FIAT

Світлий салон отримав декоративні панелі "під дерево" та рясно прикрашений полірованим алюмінієм.

Світлий салон отримав декоративні панелі "під дерево" та рясно прикрашений полірованим алюмінієм. Джерело: FIAT

Тканинний дах зсувається за кілька секунд. Джерело: FIAT

Центральні стійки та двері багажника прикрасили емблемами яхт-клубу "Капрі". Крім того, перші 500 примірників кожної моделі, які будуть продані в Італії, Франції, Німеччини, Іспанії та Швейцарії, матимуть значок з ініціалами країни і номером моделі.

Центральні стійки та двері багажника прикрасили емблемами яхт-клубу "Капрі". Джерело: FIAT

Для моделі 500 Yachting підготували власний відтінок синього – "Blu Dipinto di Blu". Джерело: FIAT

Автомобіль отримав хромовані вставки у передньому та задньому бамперах, а також 16-дюймові ажурні колісні диски. Джерело: FIAT

Для моделі 500 Yachting підготували власний відтінок синього – "Blu Dipinto di Blu". Крім того, автомобіль отримав хромовані вставки у передньому та задньому бамперах, а також 16-дюймові ажурні колісні диски.

Приладову панель прикрасили декоративною панеллю з дерева, яким зазвичай оздоблюють яхти. Джерело: FIAT

Приладову панель прикрасили декоративною панеллю з дерева, яким зазвичай оздоблюють яхти. Світла оббивка сидінь, як і у кросовера, має контрастну синю окантовку.