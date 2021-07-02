В "Борисполі" затримали чоловіка, що ховав в трусах діаманти

Київські митники спільно з прикордонниками в аеропорту «Бориспіль» завадили українцю, який намагався нелегально ввезти в країну діаманти і коштовності в нижній білизні, повідомляє Думська.

Чоловік прилетів з Туреччини і намагався пройти через «зелений коридор». На запитання митників, чи є у нього товари, що підлягають декларуванню, він відповів негативно.

Але під час перевірки його особистих речей правоохоронці виявили камені загальною масою понад 14 карат і дев'ять кілець з білого золота, прикрашених діамантами.

Після цього чоловікові нічого не залишалося, як видати ще один поліетиленовий пакетик, в якому знаходилися шість коробок з прозорими безбарвними камінням. Все це він помістив в надягнуту на себе нижню білизну.

«Експрес-аналізатор дорогоцінних металів і каменів підтвердив, що виявлене - це діаманти і вироби з білого золота. Таким чином, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю на «зеленому коридорі», - відзначили в митниці.

Прикраси і дорогоцінні камені вилучено до рішення суду.