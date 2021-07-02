Цифра дня. Українці за місяць купили 8,8 тис. нових авто

Червень підігрів попит на ринку нових легкових автомобілів. За місяць українці купили 8,8 тис. Нових авто, це на 21% більше, ніж в минулому році. Це майже на 36% більше червневого результату доковідного 2019 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Найбільш популярною маркою червня стала Toyota (рік тому була Renault). Перший рядок рейтингу Тойота зайняла з показником 1296 проданих авто.

Отже, відносно минулого року ця японська марка покращила свій червневий результат майже на чверть.

Нагадаємо, за 2020 рік Україна витратила на імпорт автотранспорту більш 4,2 млрд доларів. Всього в країну ввезли 531,4 тис. автомобілів і автобусів. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина.

Раніше ми розповідали про те, як будуть рахувати акциз на розмитнення евроблях за новими пільговими правилам. У більшості випадків вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.