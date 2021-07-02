“Бойскаути Америки” заплатять найбільшу в історії США компенсацію

Організація “Бойскаути Америки” (BSA) досягли угоди про виплату $850 млн в якості компенсації жертвам сексуального насильства, повідомляє InfoResist.

Як зазначається, це одна з найбільших в історії США компенсацій за позовами, пов’язаними з випадками сексуального насильства. Гроші будуть виплачені більш ніж 60 тис. позивачам.

Всього позови подали 90 тис. осіб, які вступили до лав бойскаутів і стали жертвами домагань і сексуального насильства в дитинстві з боку представників BSA. Йдеться про період з 1965 по 1985 роки.

У лютому 2020 року “Бойскаути Америки” заявили про банкрутство через численні позови.

Згідно з досягнутою з адвокатами угодою, BSA виплатить жертвам 850 мільйонів доларів готівкою та іншими активами. За даними видання, в організації вважають, що таке рішення допоможе їм вийти з банкрутства.