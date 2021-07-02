Транспорт Києва почав працювати без кондукторів
У громадському транспорті Києва припинили працювати кондуктори. Це рішення повністю запрацювало сьогодні, повідомляє Ліга.net.
Кондуктори припинили роботу назавжди. Також купити квиток можна буде і у водіїв.
Тепер заплатити за проїзд за допомогою таких дій:
- в T-кіосках;
- в терміналах самообслуговування е-квитка;
- в терміналах Easy Pay;
- на станціях Київського метрополітену;
- в додатку Київ Цифровий;
- в особистому кабінеті киянина (для власників Картки киянина).
Всього в Києві працювало до 1000 кондукторів. Частина з них буде переведено на посади контролерів, які перевіряють оплату проїзду в транспорті.