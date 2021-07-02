Транспорт Києва почав працювати без кондукторів

У громадському транспорті Києва припинили працювати кондуктори. Це рішення повністю запрацювало сьогодні, повідомляє Ліга.net.

Кондуктори припинили роботу назавжди. Також купити квиток можна буде і у водіїв.

Тепер заплатити за проїзд за допомогою таких дій:

в T-кіосках;

в терміналах самообслуговування е-квитка;

в терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

в додатку Київ Цифровий;

в особистому кабінеті киянина (для власників Картки киянина).

Всього в Києві працювало до 1000 кондукторів. Частина з них буде переведено на посади контролерів, які перевіряють оплату проїзду в транспорті.