Погода на вихідні, 3-4 липня: спека та грози

На вихідних в Україні виїхати на природу, швидше за все, не вийде - у всіх регіонах очікуються дощі з грозами. Також всюди погода буде хмарною, але, тим не менш, спекотною на більшій частині країни.

У суботу, 3 липня, найхолодніше буде в Чернівецькій області - там прогнозується 21-23 ° С вдень і 14-16 ° С вночі. У більшості ж західних областей переважатиме температура 23-25 ° С вдень і 15-17 ° С вночі. На Закарпатті та прилеглих до нього областях буде 22-24 ° С вдень і від 13 до 17 ° С вночі.

У центрі України в суботу очікується 25-28 ° С вдень і 16-20 ° С вночі. І тільки у Вінницькій області буде прохолодніше - 24-26 ° С вдень і 16-18 ° С вночі. На півночі країни температура повітря прогріється до 26-29 ° С вдень і опуститься до 17-19 ° С вночі.

На сході країни буде жарко - від 29 до 31 ° С вдень і 18-21 ° С вночі. У Луганській області повітря місцями прогріється навіть до 32 ° С вдень. На півдні країни очікується від 26 до 29 ° С вдень і 18-22 ° С вночі. В Одеській області вдень буде прохолодніше всього - від 25 до 27 ° С.

У неділю, 4 липня, погода по регіонах буде більш-менш стабільною. На заході - від 24 до 28 ° С вдень і 13-15 ° С вночі. У центрі - 26-28 ° С вдень і 17-20 ° С вночі. У Житомирській та Вінницькій областях буде прохолодніше - 25-27 ° С вдень і 15-18 ° С вночі.

На півночі і півдні країни повітря прогріється до 26-28 ° С вдень і опуститься до 17-20 ° С вночі. На сході знову очікується спека до 30-32 ° С вдень і 18-20 ° С вночі. У Криму в неділю вдень буде найбільш прохолодно - 24-26 ° С, вночі -19-21 ° С.

Крім дощів і грози, по всій території України на вихідних очікується вітряна погода, особливо на півдні і заході країни - там прогнозують вітер до 22 км / год. У центрі і в Криму буде теж досить вітряно - до 18 км / год. Найменше дути буде на півночі і сході країни - там очікується вітер до 14 км / год максимум.



Також 3 липня в окремих регіонах України очікуються град і шквали до 15-20 м / с (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці на вихідних прогнозують від 18 до 26 ° С вдень, вітер 4-11 км / год і, як і по всій країні, дощі з грозами.

Погода, очікувана в суботу, 3 липня. Скріншот meteobar.com