Гороскоп на 3 липня для всіх знаків Зодіаку

Завтра будь-яка дрібниця буде викликати роздратування. Прискіпливість і буркотливість, стримувати яку буде важче звичайного, повідомляє УНІАН.

Овен

Сміливо пускайтеся в нові ризиковані заходи, не побоюючись, що вони виявляться безрезультатними. Протягом дня намагайтеся поводитися природно і невимушено.

Тілець

Завтра у Тельця є шанс відчути гармонію з собою і зі світом. День наділяє його рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Телець буде відмінно ладити з оточуючими.

Близнюки

Завтра гороскоп дає Близнюкам шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, виною тому буде нова інформація, а може бути – логічні роздуми самих Близнюків.

Рак

Завтра Рак буде педантичним і уважним, як ніколи! Від його пильного погляду ніщо не сховається.

Лев

День сприятливий для спілкування, занять спортом і для будь-якої фізичної роботи. Планети можуть зумовити деякі фінансові втрати. Ймовірно, вам належить покупка або несподівані витрати.

Діва

Завтра у відносинах з людьми багато що може дратувати Діву, виливаючись в суперечки і боротьбу амбіцій.

Терези

Завтра Терезам не варто приймати відповідальні рішення і робити серйозні кроки – є ймовірність помилитися.

Скорпіон

Завтра в Скорпіоні може прокинутися бажання кого-небудь покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє його підвищеною уважністю до дрібниць, так що в очі йому будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих.

Стрілець

Не виключено, що вам доведеться відстоювати свої погляди або вимагати від партнера виконання даних зобов'язань. Зірки рекомендують активно захищати свої інтереси, не йти на компроміси і не дозволяти потрапляти під чийсь вплив.

Козеріг

Завтра Козеріг буде схильний говорити те, що думає, прямо в обличчя! І йому буде що сказати, адже день наділяє його здатністю помічати навіть найдрібніші недоліки.

Водолій

Завтра Водолія не слід розслаблятися: від його уважності, передбачливості і недовірливості може залежати багато чого.

Риби

Завтра Рибам слід бути обережними: вони можуть виявитися об'єктом критики або навіть посягання на свої права.