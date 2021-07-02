Низка авіакомпаній відкрили нові рейси зі Львова

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького на своїй сторінці у Facebook повідомив про відкриття низки рейсів до країн ЄС та Ізраїля у липні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Із 2 липня лоукост-авіакомпанія Ryanair відкрила новий регулярний рейс за маршрутом Турин - Львів, який здійснюватиметься двічі на тиждень, щопонеділка та щоп'ятниці.

Авіакомпанія Lufthansa розпочала виконання нічних рейсів до Франкфурта щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці, а з 18 липня - щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі.

Авіакомпанія Austrian Airline також розпочала виконання нічних рейсів до Відня - щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці, а з 2 вересня - щовівторка, щочетверга, щосуботи.

Авіакомпанія АirBaltic відновила виконання рейсів до Риги - двічі на тиждень, щоп'ятниці та щонеділі.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновила виконання рейсів за маршрутом Львів - Тель-Авів щочетверга та щонеділі, із Тель-Авіва до Львова рейси прибуватимуть щопонеділка та щоп'ятниці.