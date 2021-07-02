Екс-прем'єра Франції влаштували на зарплату в російській компанії "Зарубежнефть"

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до ради директорів російської державної компанії "Зарубежнефть" як представник Російської Федерації, повідомляє Деловая столица.

Про це свідчить список афільованих осіб компанії.

Про те, що Фійон був висунутий в раду директорів "Зарубежнефть", стало відомо на початку червня.

Фійон зараз також є президентом компанії Apteras Sarl.

Фійон очолював французький уряд у 2007-2012 роках при президенті Ніколя Саркозі.

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Фійона повʼязують з Володимиром Путіним "давні дружні відносини".

Фійон в 2015 році за фінансову винагороду виступив посередником при організації зустрічей ряду бізнесменів з Путіним. Також Фійон в 2016 році заявляв, що Київ нібито "розпалює конфлікт на сході України".

Відносно Фійона і його дружини у Франції проводиться судовий розгляд.