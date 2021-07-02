На вихідних центр Києва перекриють

3 і 4 липня в зв'язку з проведенням змагань "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021"в центрі Києва буде обмежено рух автомобільного транспорту, повідомляє Деловая столица.

З 6:00 3 липня і до 22:00 4 липня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також 3 липня з 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханова з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Графік перекриття вулиць 4 липня:

вул. Петра Сагайдачного — з 07:00 до 13:00;

Боричів узвіз — з 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:00;

Гаванський міст (в напрямку Північного моста) — з 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста до вул. Електриків) — з 07:00 до 13:00;

Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:00;

Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 13:00;

поворот з моста Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 13:00;

вул. Труханівська — з 7:00 до 13:00.

Також передбачено внесення змін до руху в маршрути автобусів №№ 62, 114, 115.

З початку руху орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано:

автобус № 62 від Ботанічного саду до Європейської площі;

автобус № 114 на ділянках: від вулиці Милославської до ст. м. "Почайна"; від залізничного вокзалу "Центральний" до Європейської площі;

автобус № 115 від залізничної станції "Дарниця" до ст. м. "Либідська".