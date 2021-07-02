На вихідних центр Києва перекриють
3 і 4 липня в зв'язку з проведенням змагань "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021"в центрі Києва буде обмежено рух автомобільного транспорту, повідомляє Деловая столица.
З 6:00 3 липня і до 22:00 4 липня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також 3 липня з 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханова з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Графік перекриття вулиць 4 липня:
- вул. Петра Сагайдачного — з 07:00 до 13:00;
- Боричів узвіз — з 07:00 до 13:00;
- вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:00;
- Гаванський міст (в напрямку Північного моста) — з 07:00 до 13:00;
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста до вул. Електриків) — з 07:00 до 13:00;
- Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:00;
- Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 13:00;
- поворот з моста Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 13:00;
- вул. Труханівська — з 7:00 до 13:00.
Також передбачено внесення змін до руху в маршрути автобусів №№ 62, 114, 115.
З початку руху орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано:
автобус № 62 від Ботанічного саду до Європейської площі;
автобус № 114 на ділянках: від вулиці Милославської до ст. м. "Почайна"; від залізничного вокзалу "Центральний" до Європейської площі;
автобус № 115 від залізничної станції "Дарниця" до ст. м. "Либідська".