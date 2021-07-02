Лукашенко наказав повністю перекрити кордон з Україною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого США, ЄС не визнають законно обраним, доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це він сказав у п'ятницю на урочистих зборах з нагоди Дня незалежностіэ

"Величезна кількість зброї надходить з України до Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що в Білорусі викрито "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони.

"Сьогодні розкрито створені "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки що не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - зазначив Лукашенко.

За його словами, в цьому замішані Німеччина, Україна, США, Польща та Литва.