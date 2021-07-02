Міноборони назвало вартість жіночих туфель для параду

Вартість хромових жіночих туфель, закуплених Міністерством оборони України для жінок-військових, становить 649,8 грн з урахуванням податку на додану вартість, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства в Facebook.

"Хто: Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Що: закупив 5000 пар туфель хромових згідно з ТЗ А01ХJ.30338-185: 2019 (01). Чому: згідно з поданими заявками Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України. Коли: в 2020 році. У кого: ТОВ "Будинок взуття "Б. Ніколас". Як: за результатами проведеного аукціону та оцінки найбільш економічно вигідних тендерних пропозицій. Яка ціна: 649,80 грн з ПДВ (541 без ПДВ) за пару" , — йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності у туфлях на підборах.

Народні депутати зажадали вибачень від Міністерства оборони за підготовку параду до 30-річчя Незалежності України, в якому жінки-військові братимуть участь на підборах.

У пʼятницю, 2 липня, представниці платформа "Безпека. Жінки. Світ" у Верховній Раді під час "години запитань до уряду" подарували міністру оборони Андрію Тарану жіночі туфлі на підборах і "запропонували йому пройти "кроком руш" на цих каблуках хоча б до своєї машини".