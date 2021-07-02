Що очікується на валютному ринку на вихідних

У п'ятницю зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку спочатку уповільнилося, а потім і зовсім зупинився. Що ж цьому сприяло?

На сьогоднішній день продавці валюти покладали великі надії. Напередодні довгих вихідних тепер уже в США (в зв'язку з тим, що 4 липня - День незалежності США - в цьому році припав на неділю, в понеділок в Америці теж буде вихідний, а значить, ніякі операції проводитися не будуть) очікувалися серйозні покупки валюти як імпортерами (перш за все, нафтотрейдерами), так і нерезидентами, які традиційно в перших числах кожного місяця купують валюту, конвертуючи отримані дивіденди. Частина продавців спеціально не виставляти заявки, очікуючи більш високі котирування, тому спочатку на ринку попит перевищував пропозицію. Це їх і підвело. У другій половині торгів, коли котирування трохи пішли вгору, продавці вийшли всі відразу. Продавав і Citibank валюту нерезидентів, і «держбанки». У підсумку, котирування розвернулися і знову пішли вниз, правда, утримавшись вище рівня 27,40 гривень.

Закрили торги п'ятниці на 5 копійок на покупці і на 4 копійки на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,30 / 27,40 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вже вчорашнього: спред на старті склав 10 копійок. Перші угоди за ціною 27,37 гривень на загальну суму 1 млн доларів пройшли в 9:54. Протягом наступних 15 хвилин торгівля перемістилася вище, угоди пішли по 27,40 гривень і дорожче. Майже до самого кінця сесії торгівля проходила в діапазоні 27,39-27,43 гривень. Після обідньої перерви вихід вичікує покупців привів до недовгого зростання котирувань до 27,43 гривень на покупку і 27,46 гривень на продажу, але бажаючих продати за такою ціною виявилося стільки, що котирування швидко повернулися до 27,39-27,40. У цьому районі і завершили сьогодні день.

Котирування закриття - 27,40 / 27,42 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 29,5 млн порівняно з четвергом і склав 162,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,4171 гривень.

Офіційний курс долара на 5 липня встановлено на позначці 27,4121 гривень за долар, зростання на 2,80 копійки.

Офіційний курс євро на 5 липня встановлено на позначці 32,4107 гривні за євро, зниження на 11,20 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1847. Сьогодні вдень євро різко впав до позначки 1,1805 долара після публікації даних про зайнятість у США, але потім відскочив до 1,1857 долара, оскільки рівень безробіття в червні виявився вищим прогнозних значень.

Російський рубль також відреагував на публікацію американських статистичних даних ростом з 73,80 до 73,18 рублів за долар, правда, потім скорегувався до 73,50 рублів. Станом на 18:30 він торгується у вузькому діапазоні 73,30-73,35 рубля за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні знову продавали за ціною від 3,70 до 3,75 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

Після двох поспіль «довгих вихідних» (через святкування Трійці та Дня Конституції України) попереду нарешті звичайні вихідні. Українці щосили їдуть в літні відпустки, багато в цьому році проводять їх за кордоном (в Туреччині і тих країнах Європи, які погодилися прийняти українських туристів). Тому попит на готівкову валюту, і перш за все - на євровалюту, зберігається стабільний. У той же час відзначається зниження числа купують валюту «у матрац» (на заощадження), що пов'язано із загальним зниженням рівня життя в країні. Навпаки, число здають валюту зростає, і не тільки тому, що зростає число працюючих за кордоном. Готівковий валютний ринок влітку живе своїм життям і все менше звертає увагу на те, що відбувається на міжбанку.

Так і сьогодні: при зростанні безготівкового долара вище 27,40 гривень курс долара в обмінниках Києва до вечора опустився до 27,28-27,29 гривень. «Немає покупців», повідомляють порталу «Курс України﻿» оператори валютного ринку зі столиці та інших регіонів. Тому очікувати сплеску попиту на вихідних теж не варто. Долар продаватимуть в районі 27,28-27,30 гривень, а там, де біля обмінників почнуться перебої з гривнею, можливо і більше сильне зниження цінників.

Застабілізовано ціни і на готівкову євровалюту. Останні дні її продають в основному по 32,40-32,45 гривень.