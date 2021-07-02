Microsoft змінить колір «синього екрану смерті» в Windows 11, повідомляє Лента.Ру.

У новій операційній системі фон який повідомляє про критичну помилку екрану зміниться на чорний. Таким чином, кольори екранів при помилці, включенні і виключенні комп'ютера будуть однаковими. Нововведення є в бета-версії Windows 11 і буде додаватися в ОС поступово.

Журналісти відзначили, що це перша серйозна зміна дизайну «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD) з 2016 року, коли на екран помилки було додано QR-код. Раніше в 2012 році в Windows 8 на BSoD з'явився сумний смайлик. Крім чорного кольору, «синій екран смерті» буде ідентичний тому, який присутній в Windows 10. У компанії поки не прокоментували редизайн.

BSoD сповіщає про критичну проблему операційної системи Microsoft і пропонує код помилки для діагностики та виправлення. Вперше «синій екран смерті» з'явився в Windows 3.0 в 1990 році.

Анонс Windows нового покоління відбувся в кінці червня. На даний момент операційна система (ОС) доступна бета-тестерів, Microsoft почне розсилати поновлення користувачам Windows 10 в жовтні.